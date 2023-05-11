Чилина (Костюкова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Костюков Иван
Мать: Костюкова Мария
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чилин ?
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чилин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чилин ?
Смерть
1978