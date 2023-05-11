Чилина (Костюкова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чилина (Костюкова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Костюков Иван

Мать: Костюкова Мария

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чилин ?

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чилин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чилин ?

Смерть
1978
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