Шредерс Анна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шредерс Александр Александрович
Отец ребёнка: Шредерс Александр Карлович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шредерс Луиза Александровна
Отец ребёнка: Шредерс Александр Карлович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Шредерс Вильгельмина Александровна
Отец ребёнка: Шредерс Александр Карлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шредерс Ольга Александровна
Отец ребёнка: Шредерс Александр Карлович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бартенева Анна Александровна
Отец ребёнка: Шредерс Александр Карлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно