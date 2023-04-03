Шредерс Анна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шредерс Анна Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шредерс Александр Александрович

Отец ребёнка: Шредерс Александр Карлович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шредерс Луиза Александровна

Отец ребёнка: Шредерс Александр Карлович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Шредерс Вильгельмина Александровна

Отец ребёнка: Шредерс Александр Карлович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шредерс Ольга Александровна

Отец ребёнка: Шредерс Александр Карлович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бартенева Анна Александровна

Отец ребёнка: Шредерс Александр Карлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шредерс Александр Карлович

Смерть
Неизвестно
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