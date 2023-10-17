Грязнова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрязнова Варвара

Грязнова Варвара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1905

Отец: Комельков Константин

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
15.08.1926

Дочь: Первунская Анна

Отец ребёнка: Грязнов Павел

Рождение ребёнка
18.02.1930

Сын: Грязнов Афанасий

Отец ребёнка: Грязнов Павел

село Теренкуль Красноармейского района Челябинской области, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева Нина

Отец ребёнка: Грязнов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грязнов Сергей

Отец ребёнка: Грязнов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Павел

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close