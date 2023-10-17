Грязнова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1905
Отец: Комельков Константин
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
15.08.1926
Дочь: Первунская Анна
Отец ребёнка: Грязнов Павел
Рождение ребёнка
18.02.1930
Сын: Грязнов Афанасий
Отец ребёнка: Грязнов Павел
село Теренкуль Красноармейского района Челябинской области, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанцева Нина
Отец ребёнка: Грязнов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грязнов Сергей
Отец ребёнка: Грязнов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грязнов Павел
Смерть
Неизвестно