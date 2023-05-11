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Дулесов Алексей Николаевич

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.03.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1946

Отец: Дулесов Николай Петрович

Мать: Дулесова Анастасия Потаповна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.03.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1971

Сын: Дулесов Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.1980

Сын: Дулесов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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