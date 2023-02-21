Жерновая Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерновая Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1983

Отец: не указан

Мать: Марина Владимировна

Рождение ребёнка
07.05.2008

Сын: Шмонин Даниил Юрьевич

Отец ребёнка: Шмонин Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
30.01.2015

Дочь: Шмонина Полина Юрьевна

Отец ребёнка: Шмонин Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмонин Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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