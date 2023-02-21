Жерновая Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1983
Отец: не указан
Мать: Марина Владимировна
Рождение ребёнка
07.05.2008
Отец ребёнка: Шмонин Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
30.01.2015
Дочь: Шмонина Полина Юрьевна
Отец ребёнка: Шмонин Юрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан