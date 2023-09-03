Пыльнева Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыльнева Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1974

Сын: Пыльнев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
12.12.1976

Сын: Пыльнов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
08.05.1979

Сын: Пыльнов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
25.05.1983

Дочь: Пыльнова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
06.03.1986

Сын: Пыльнов Эдуард Владимирович

Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
24.06.1988

Сын: Пыльнев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
09.03.1991

Дочь: Пыльнова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыльнов Владимир Николаевич

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