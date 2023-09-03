Пыльнева Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1974
Сын: Пыльнев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
12.12.1976
Сын: Пыльнов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
08.05.1979
Сын: Пыльнов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
25.05.1983
Дочь: Пыльнова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
06.03.1986
Сын: Пыльнов Эдуард Владимирович
Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
24.06.1988
Сын: Пыльнев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
09.03.1991
Дочь: Пыльнова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Пыльнов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно