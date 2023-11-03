Ударцова (Шустова) Александра Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Шустова) Александра Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Шустов Алексей Павлов

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1851

Муж: Ударцов Егор Яковлев

М. 19 Ж.17
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Ударцов Никифор Егоров

Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев

Рождение ребёнка
29.12.1854

Сын: Ударцов Василий Егоров

Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Стефанова Александра Егорова

Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ударцов Петр Георгиев

Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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