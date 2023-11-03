Ударцова (Шустова) Александра Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1833
Отец: Шустов Алексей Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1851
Муж: Ударцов Егор Яковлев
М. 19 Ж.17
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
29.12.1854
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Стефанова Александра Егорова
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Смерть
Неизвестно