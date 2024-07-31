Маслов Иван
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Маслов Иван
Мать: Маслова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Прасковья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Маслов Гаврила
Мать ребёнка: Маслова Наталья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Маслов Кирилла
Мать ребёнка: Маслова Наталья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Маслов Калина
Мать ребёнка: Маслова Наталья
Смерть
1823