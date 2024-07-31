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Маслов Иван

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Маслов Иван

Мать: Маслова Авдотья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Прасковья

Рождение ребёнка
1786

Сын: Маслов Гаврила

Мать ребёнка: Маслова Наталья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Маслов Кирилла

Мать ребёнка: Маслова Наталья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Маслов Калина

Мать ребёнка: Маслова Наталья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1823
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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