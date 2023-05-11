Быков Александр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Иван Фокин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Быков Алексей Александров
Мать ребёнка: Быкова Агафия Федорова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Быкова Агафия Федорова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Александрова
Мать ребёнка: Быкова Агафия Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1914