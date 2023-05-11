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Быков Александр Иванов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Иван Фокин

Мать: не указана

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Быков Алексей Александров

Мать ребёнка: Быкова Агафия Федорова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Быкова Агафия Федорова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Александрова

Мать ребёнка: Быкова Агафия Федорова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1914
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