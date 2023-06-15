Тимофеев Иван Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Иван Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.

Сын: Тимофеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Евдокия Ивановна

Работа или профессия
1893 ст.
Коллежский секретарь.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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