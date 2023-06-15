Тимофеев Иван Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.
Сын: Тимофеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Тимофеева Евдокия Ивановна
Работа или профессия
1893 ст.
Коллежский секретарь.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно