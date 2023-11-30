Лукьянов Иван Фирсович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Лукьянов Фирс Епифанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зиновья Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
13.06.1895
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лукьянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лукьянов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Петровна
Упоминание
1917
Перепись населения
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно