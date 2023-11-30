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Лукьянов Иван Фирсович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Лукьянов Фирс Епифанович

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зиновья Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1895

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Петровна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лукьянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Петровна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лукьянов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Петровна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
1917
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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