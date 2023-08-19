Алексеев Иван Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
второй по старшинству
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Раиса Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева дочь4 Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева дочь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Гражданство
Неизвестно
Андижан Узбекистан