Алексеев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Иван Егорович

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Георгий (Егор) Гаврилович

Мать: Алексеева Мария Семеновна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
второй по старшинству
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Раиса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева дочь4 Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева дочь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Гражданство
Неизвестно
Андижан Узбекистан
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