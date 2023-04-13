Сидоренко (Аверкина) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1978
Рождение ребёнка
23.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоренко Юрий
Рождение ребёнка
20.05.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоренко Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоренко Юрий