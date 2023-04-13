Сидоренко (Аверкина) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Аверкина) Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1978

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1978

Отец: Аверкин Алексей Алексеевич

Мать: Аверкина Галина Михайловна

Рождение ребёнка
23.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоренко Юрий

Рождение ребёнка
20.05.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоренко Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Юрий

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