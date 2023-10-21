Мехонцев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мехонцева Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Иванова Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мехонцев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Иванова Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно