Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно