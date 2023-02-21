Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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