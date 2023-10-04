Флеер (Ициксон) Любовь (Люба) Григорьевна (Гиршевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер (Ициксон) Любовь (Люба) Григорьевна (Гиршевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

20.09.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Ициксон Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1852

Муж: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Флеер Леонтий Федорович (Фишелевич)

Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: Юдалевич Анна Федоровна (Фишелевна)

Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Рождение ребёнка
?.02.1860

Сын: Флеер Моисей Федорович (Фишелевич)

Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Рождение ребёнка
09.12.1861 ст.

Сын: Флеер Борис Федорович (Фишелевич)

Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
08.03.1863 ст.

Сын: Флеер Густав Федорович (Фишелевич)

Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
31.10.1866

Сын: Флеер Лев Федорович (Фишелевич)

Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1867 или 1868

Дочь: Флеер Фрума Федоровна (Фишелевна)

Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Рождение ребёнка
31.10.1869 ст.

Сын: Флеер Александр Федорович (Фишелевич)

Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
30.01.1872 ст.

Сын: Флеер Ехезкиель Федорович (Фишелевич)

Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.01.1876 ст.

Дочь: Полякова Мария Федоровна (Фишелевна)

Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
20.09.1896 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
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