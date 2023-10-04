Флеер (Ициксон) Любовь (Люба) Григорьевна (Гиршевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смерти20.09.1896 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Ициксон Григорий
Мать: не указана
Сын: Флеер Леонтий Федорович (Фишелевич)
Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)
Дочь: Юдалевич Анна Федоровна (Фишелевна)
Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)
Сын: Флеер Моисей Федорович (Фишелевич)
Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)
Сын: Флеер Борис Федорович (Фишелевич)
Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)
Сын: Флеер Густав Федорович (Фишелевич)
Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)
Сын: Флеер Лев Федорович (Фишелевич)
Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)
Дочь: Флеер Фрума Федоровна (Фишелевна)
Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)
Сын: Флеер Александр Федорович (Фишелевич)
Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)
Сын: Флеер Ехезкиель Федорович (Фишелевич)
Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)
Дочь: Полякова Мария Федоровна (Фишелевна)
Отец ребёнка: Флеер Федор Львович (Лейбович)