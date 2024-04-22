Сиверова Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Около 1852
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Сиверов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Сиверова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Сиверов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Сиверов Федор Федорович
Смерть
Неизвестно