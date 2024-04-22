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Сиверова Раиса Ивановна

Место рождения

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1852

Муж: Сиверов Федор Федорович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сиверов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Сиверов Федор Федорович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Сиверова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Сиверов Федор Федорович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сиверов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Сиверов Федор Федорович

Окулиха, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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