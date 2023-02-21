Козмин Тит (Пантелеев)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Козмин Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Козмин Антон Титов
Мать ребёнка: Козмина Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Козмин Семен Титов
Мать ребёнка: Козмина Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Лукерия Титова
Мать ребёнка: Козмина Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козмин Михайло Титов
Мать ребёнка: Козмина Ефросинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1796