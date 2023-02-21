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Козмин Тит (Пантелеев)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Козмин Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Козмин Антон Титов

Мать ребёнка: Козмина Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Козмин Семен Титов

Мать ребёнка: Козмина Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Лукерия Титова

Мать ребёнка: Козмина Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козмин Михайло Титов

Мать ребёнка: Козмина Ефросинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козмина Ефросинья Васильева

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1796
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