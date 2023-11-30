Марченко Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения20.09.1909
Дата смерти08.06.1984
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909
Отец: Марченко Павел Семёнович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Марченко Мария Ивановна
Смерть
08.06.1984
Новодеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край