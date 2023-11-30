Марченко Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Дмитрий Павлович

Место рождения

Негатино, Дубровенский район, Витебская область

Дата рождения

20.09.1909

Дата смерти

08.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909

Отец: Марченко Павел Семёнович

Мать: скрыто настройками приватности

Негатино, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Марченко Мария Ивановна

Смерть
08.06.1984
Новодеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
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