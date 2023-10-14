Борисовский Лука Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1934
Мать ребёнка: Борисовская Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельпуховсеая Анна Лукинична
Мать ребёнка: Борисовская Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлюченко Валентина Лукинична
Мать ребёнка: Борисовская Евдокия Гавриловна
Смерть
Неизвестно