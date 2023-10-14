Борисовский Лука Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисовский Лука Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1934

Сын: Павлюченко Михаил Лукич

Мать ребёнка: Борисовская Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельпуховсеая Анна Лукинична

Мать ребёнка: Борисовская Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлюченко Валентина Лукинична

Мать ребёнка: Борисовская Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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