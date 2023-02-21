Ира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Шимов Владимир

Мать: Зоя

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