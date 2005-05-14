Толстоногова (Коротких) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстоногова (Коротких) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1966

Дата смерти

14.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1987

Сын: Коротких Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Коротких Валерий Александрович

Рождение ребёнка
17.01.1989

Сын: Коротких Никита Валерьевич

Отец ребёнка: Коротких Валерий Александрович

Рождение ребёнка
15.08.1990

Сын: Коротких Владислав Валерьевич

Отец ребёнка: Коротких Валерий Александрович

Рождение ребёнка
15.08.1990

Сын: Коротких Ярослав Валерьевич

Отец ребёнка: Коротких Валерий Александрович

Смерть
14.05.2005

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