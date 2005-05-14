Толстоногова (Коротких) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1966
Дата смерти14.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1987
Сын: Коротких Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Коротких Валерий Александрович
Рождение ребёнка
17.01.1989
Сын: Коротких Никита Валерьевич
Отец ребёнка: Коротких Валерий Александрович
Рождение ребёнка
15.08.1990
Сын: Коротких Владислав Валерьевич
Отец ребёнка: Коротких Валерий Александрович
Рождение ребёнка
15.08.1990
Сын: Коротких Ярослав Валерьевич
Отец ребёнка: Коротких Валерий Александрович
Смерть
14.05.2005