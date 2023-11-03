Климов Зотей Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Климов Яков Зотиков
Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Харламова Александра Зотикова
Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Зотикова
Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Анастасия Зотикова
Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова Мария Зотикова
Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно