Климов Зотей Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Зотей Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Климов Яков Зотиков

Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Харламова Александра Зотикова

Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Зотикова

Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Анастасия Зотикова

Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Мария Зотикова

Мать ребёнка: Климова Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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