Некрасова (Некрасова) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Екатерина Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1833

Муж: Некрасов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1852

Сын: Некрасов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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