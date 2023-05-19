Некрасова (Некрасова) Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1833
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Некрасов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1852
Сын: Некрасов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно