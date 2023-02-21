Крушинская Мария Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрушинская Мария Мартыновна

Крушинская Мария Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крушинский Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Крушинский Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крушинский Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Крушинский Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close