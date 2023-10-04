Онякова Ольга Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнякова Ольга Максимовна

Онякова Ольга Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1932

Дата смерти

29.07.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1932

Отец: Оняков Максим

Мать: не указана

Смерть
29.07.1993
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