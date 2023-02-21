Неустроева (Акимова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева (Акимова) Ирина Ивановна

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Место рождения

г. Новотроицк

Дата рождения

20.04.1964

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1964

Отец: Акимов Иван Петрович

Мать: Акимова Валентина Родионовна

г. Новотроицк
Рождение ребёнка
22.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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