Неустроева (Акимова) Ирина Ивановна
Место рожденияг. Новотроицк
Дата рождения20.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1964
Отец: Акимов Иван Петрович
г. Новотроицк
Рождение ребёнка
22.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно