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Нифонтов Иван Федорович

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Место рождения

Рамоны, Темкинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.06.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1913

Отец: Нифонтов Федор

Мать: Нифонтова Просковья Б Апрося

Рамоны, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
?.09.1935
Воинское звание: майор Наименование воинской части: 161 сп,53 зсп 3 БелФ Дата окончания службы: 06.08.1946
Военная служба
1940
Москва, город федерального значения Москва
За отвагу - Дата поступления на службу: __.__.1940 Место призыва: Московский РВК, Московская обл., г. Москва
Демобилизация
06.08.1946
Смерть
Неизвестно
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