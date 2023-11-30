Нифонтов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения16.06.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1913
Отец: Нифонтов Федор
Военная служба
?.09.1935
Воинское звание: майор Наименование воинской части: 161 сп,53 зсп 3 БелФ Дата окончания службы: 06.08.1946
Военная служба
1940
Москва, город федерального значения Москва
За отвагу - Дата поступления на службу: __.__.1940 Место призыва: Московский РВК, Московская обл., г. Москва
Демобилизация
06.08.1946
Смерть
Неизвестно