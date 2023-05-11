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Леонова Елена

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

20.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1980

Отец: Леонов Александр Андреевич

Мать: Леонова Любовь Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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