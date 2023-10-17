Тимофей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1854

Сын: Распутин Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Иломанга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Ивановна

Смерть
Неизвестно
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