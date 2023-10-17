Тимофей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1854
Сын: Распутин Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
Иломанга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно