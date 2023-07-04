Сухова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Сухов Илья Семенович

Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сухов Лупп Семенович

Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Афимья Семеновна

Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Ефкия ? Семеновна

Отец ребёнка: Сухов Семен Михайлович

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно
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