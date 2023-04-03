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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1829 по 1831

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Улита Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Федора Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Борисов

Смерть
С 1829 по 1831
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