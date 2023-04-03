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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1829 по 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Улита Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Никита Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Никита Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Федора Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Борисов
Смерть
С 1829 по 1831