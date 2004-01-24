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Дондук Галина Андреевна

Место рождения

Зарудье, Полтавська область

Дата рождения

06.05.1916

Дата смерти

24.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1916

Отец: Дондук Андрей Абрамович

Мать: не указана

Зарудье, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паленая Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паленый Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загорулько Владимир Иванович

Отец ребёнка: Загорулько Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.01.1941

Дочь: Загорулько Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Загорулько Иван Тимофеевич

Смерть
24.01.2004
Полтава, Полтавська область

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