Дондук Галина Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1916
Дата смерти24.01.2004
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1916
Отец: Дондук Андрей Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паленая Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паленый Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загорулько Владимир Иванович
Отец ребёнка: Загорулько Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.01.1941
Дочь: Загорулько Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Загорулько Иван Тимофеевич
Смерть
24.01.2004
Полтава, Полтавська область