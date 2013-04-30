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Галков Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1933

Дата смерти

30.04.13

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1933

Отец: Галков Иван

Мать: Галкова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
26.06.1961

Сын: Галков Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Дюкова Майя Алексеевна

Рождение ребёнка
05.11.1964

Дочь: Виноградова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Дюкова Майя Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Майя Алексеевна

Смерть
30.04.13
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