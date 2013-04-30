Галков Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1933
Дата смерти30.04.13
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1933
Отец: Галков Иван
Мать: Галкова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
26.06.1961
Сын: Галков Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Дюкова Майя Алексеевна
Рождение ребёнка
05.11.1964
Дочь: Виноградова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Дюкова Майя Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюкова Майя Алексеевна
Смерть
30.04.13