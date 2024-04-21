Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна
Место рожденияИвановка Мариинский р-он Кемеровская обл.
Дата рождения28.02.1912
Дата смерти07.07.1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Погребняк) Тамара Макаровна
Отец ребёнка: Погребняк Макар Александрович
Бракосочетание
20.12.1931
Рождение ребёнка
15.10.1932
Дочь: Власенко (Погребняк) Валентина Макаровна
Отец ребёнка: Погребняк Макар Александрович
Рождение ребёнка
05.10.1934
Сын: Погребняк Александр Макарович
Отец ребёнка: Погребняк Макар Александрович
Рождение ребёнка
09.09.1946
Дочь: Подоляк (Погребняк) Галина Макаровна
Отец ребёнка: Погребняк Макар Александрович
Смерть
07.07.1984
Причина смерти: Болезнь