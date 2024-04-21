Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребняк (Скоморохова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Ивановка Мариинский р-он Кемеровская обл.

Дата рождения

28.02.1912

Дата смерти

07.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912

Отец: Скоморохов Дмитрий Севостьянович

Мать: Скоморохова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Погребняк) Тамара Макаровна

Отец ребёнка: Погребняк Макар Александрович

Бракосочетание
20.12.1931

Муж: Погребняк Макар Александрович

Рождение ребёнка
15.10.1932

Дочь: Власенко (Погребняк) Валентина Макаровна

Отец ребёнка: Погребняк Макар Александрович

Рождение ребёнка
05.10.1934

Сын: Погребняк Александр Макарович

Отец ребёнка: Погребняк Макар Александрович

Рождение ребёнка
09.09.1946

Дочь: Подоляк (Погребняк) Галина Макаровна

Отец ребёнка: Погребняк Макар Александрович

Смерть
07.07.1984
Причина смерти: Болезнь

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