Залужная (Трубенева) Раиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залужная (Трубенева) Раиса Григорьевна

Место рождения

Новый Барсук, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубенев Григорий Терентьевич

Мать: Трубенева Мавра Никитична

Новый Барсук, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
28.11.1966

Сын: Трубенев Александр Степанович

Отец ребёнка: Залужный Степан Родионович

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залужный Михаил Степанович

Отец ребёнка: Залужный Степан Родионович

Новый Барсук, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залужная Валентина Степановна

Отец ребёнка: Залужный Степан Родионович

Новый Барсук, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залужный Степан Родионович

Смерть
Неизвестно
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