Залужная (Трубенева) Раиса Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1966
Сын: Трубенев Александр Степанович
Отец ребёнка: Залужный Степан Родионович
Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залужный Михаил Степанович
Отец ребёнка: Залужный Степан Родионович
Новый Барсук, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залужная Валентина Степановна
Отец ребёнка: Залужный Степан Родионович
Новый Барсук, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно