Марья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1752
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1757
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никифоров
Смерть
Неизвестно