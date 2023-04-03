Марья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифоров

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно
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