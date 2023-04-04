Сорокина-Яшина (Пронина) Анисья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина-Яшина (Пронина) Анисья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 09.05.1892

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1870

Муж: Сорокин Михаил Игнатьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1871

Сын: Сорокин-Яшин Макар Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1873

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1875

Дочь: Башкирова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1884

Сын: Сорокин-Яшин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1889

Сын: Сорокин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1892

Дочь: Носкова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 09.05.1892
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