Сорокина-Яшина (Пронина) Анисья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 09.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1870
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1871
Сын: Сорокин-Яшин Макар Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.12.1873
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
24.12.1875
Дочь: Башкирова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.08.1884
Сын: Сорокин-Яшин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
07.07.1889
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.05.1892
Дочь: Носкова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 09.05.1892