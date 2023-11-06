Лиштван (Сак) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лиштван Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Лиштван Яков
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Лиштван Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Лиштван Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашковская Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Лиштван Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лиштван Яков
Смерть
Неизвестно