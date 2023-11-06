Лиштван (Сак) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиштван (Сак) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Лиштван Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Лиштван Яков

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лиштван Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лиштван Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Лиштван Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашковская Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Лиштван Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лиштван Яков

Смерть
Неизвестно
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