Лысенко (Потяркина) Светлана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Потяркина) Светлана Дмитриевна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1965

Отец: Лученко Дмитрий Степанович

Мать: Кириллова Зинаида Петровна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
20.04.1985

Муж: Лысенко Алексей Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.04.1989

Сын: Лысенко Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.08.1994

Дочь: Емелина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Лысенко Алексей Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
2020
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Центральная ПМПК Архангельской области
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