Лысенко (Потяркина) Светлана Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1965
Бракосочетание
20.04.1985
Рождение ребёнка
08.04.1989
Сын: Лысенко Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1994
Дочь: Емелина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Лысенко Алексей Иванович
Работа или профессия
2020
Центральная ПМПК Архангельской области