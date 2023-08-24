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Косенко Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.04.1893

Жена: Косенко Параскева Федотовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 740 (1893 год) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачёвка, Любимовка, Марковка Поручители: Косенковы Василий Яковлев и Василий Федоров
Место жительства
Около 1893
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1895

Сын: Косенко Гордей Васильевич

Мать ребёнка: Косенко Параскева Федотовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 803 (1895 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка и Любимовка
Рождение ребёнка
10.07.1897

Сын: Косенко Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Косенко Параскева Федотовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 874 (1897 г) (дело в ОГАОО оцифровано) https://yandex.ru/archive/catalog/342676a4-0c50-4100-b613-06cc2fc73774/120 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти ж... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1900

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Косенко Параскева Федотовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 981 1900г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка, Михайловка Восприемники: Косенко Василий Алексеев 2-ой, девица Виноградо... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Косенко Параскева Федотовна

Фонд 389 Опись 1 Дело 1062, 1902 год (дело в ОГАОО оцифровано) https://yandex.ru/archive/catalog/e90804fe-5654-4a61-a02e-63e6a5f9442c Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жит... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1905

Сын: Косенко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Косенко Параскева Федотовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-1496 1905 год Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка https://yandex.ru/archive/catalog/19902f2f-99c8-466e-b813... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1907

Сын: Косенко Адриан Васильевич

Мать ребёнка: Косенко Параскева Федотовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1564 (1907г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Казанка, Логачевка, Любимовка Восприемники: Косенко ВА 2-й, Виноградова Анна Никитина
Рождение ребёнка
27.06.1910

Сын: Косенко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Косенко Параскева Федотовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1735, 1910 год Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка
Рождение ребёнка
16.07.1912

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Косенко Параскева Федотовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1840 (1912) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка https://yandex.ru/archive/catalog/1623601b-aa0d-4889-b419-f90339850f08... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1915

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Косенко Параскева Федотовна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 2032 (1915г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка https://yandex.ru/archive/catalog/649aaa20-3ac5-44d0-b0df-117a0a6d2964... Показать все
Смерть
Неизвестно
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