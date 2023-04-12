Азанов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Азанова ?
Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Азанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Азанова ?
Смерть
Неизвестно