Азанов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азанов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанов Петр Федорович

Мать ребёнка: Азанова ?

Пермская губерния, Оханский уезд, с. Метрики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азанов Даниил Феодорович

Мать ребёнка: Азанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Азанова ?

Смерть
Неизвестно
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