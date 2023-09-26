Засенцова (Козак) Ирина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1912 ст.
Дочь: Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Засенцов Фома Николаевич
Рождение ребёнка
20.05.1917 ст.
Дочь: Елена Фоминична
Отец ребёнка: Засенцов Фома Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засенцов Петр Фомич
Отец ребёнка: Засенцов Фома Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Фоминична
Отец ребёнка: Засенцов Фома Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Фоминична
Отец ребёнка: Засенцов Фома Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938