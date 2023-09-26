Засенцова (Козак) Ирина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗасенцова (Козак) Ирина Макаровна

Засенцова (Козак) Ирина Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1912 ст.

Дочь: Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Засенцов Фома Николаевич

Талое, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.05.1917 ст.

Дочь: Елена Фоминична

Отец ребёнка: Засенцов Фома Николаевич

Талое, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засенцов Петр Фомич

Отец ребёнка: Засенцов Фома Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Фоминична

Отец ребёнка: Засенцов Фома Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Фоминична

Отец ребёнка: Засенцов Фома Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засенцов Фома Николаевич

Смерть
1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close