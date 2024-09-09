Иванов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1955

Отец: Иванов Александр

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина

Рождение ребёнка
03.05.1977

Сын: Иванов Игорь

Мать ребёнка: Иванова Валентина

Рождение ребёнка
01.10.1983

Сын: Иванов Михаил

Мать ребёнка: Иванова Валентина

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