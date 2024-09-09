Иванов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1955
Отец: Иванов Александр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Валентина
Рождение ребёнка
03.05.1977
Сын: Иванов Игорь
Мать ребёнка: Иванова Валентина
Рождение ребёнка
01.10.1983
Сын: Иванов Михаил
Мать ребёнка: Иванова Валентина