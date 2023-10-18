Богомолов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1956
Рождение ребёнка
13.07.1978
Сын: Богомолов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Богомолова Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
14.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богомолова Валентина Евгеньевна
Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно