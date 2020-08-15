Воробьёв Юрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.06.1932
Дата смерти15.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1932
Бракосочетание
21.04.1956
Рождение ребёнка
11.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Александра Сергеевна
Рапла, Эстония
Рождение ребёнка
12.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Александра Сергеевна
Екабпилс, Jēkabpils novads
Смерть
15.08.2020
Поворино