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Воробьёв Юрий Михайлович

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

04.06.1932

Дата смерти

15.08.2020

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1932

Отец: Воробьёв Михаил Фёдорович

Мать: Воробьёва Варвара Ивановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
21.04.1956

Жена: Воробьёва Александра Сергеевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Александра Сергеевна

Рапла, Эстония
Рождение ребёнка
12.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Александра Сергеевна

Екабпилс, Jēkabpils novads
Смерть
15.08.2020
Поворино
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