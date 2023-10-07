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Исаев Иван Егорович

Место рождения

д. Суково Весьегонский район Тверская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Суково Весьегонский район Тверская область
Рождение ребёнка
02.04.1926

Дочь: Непряхина Роза Ивановна

Мать ребёнка: Пронина Евгения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Евгения Андреевна

Смерть
1936
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