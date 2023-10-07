Исаев Иван Егорович
Место рожденияд. Суково Весьегонский район Тверская область
Дата рождения1878
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Суково Весьегонский район Тверская область
Рождение ребёнка
02.04.1926
Дочь: Непряхина Роза Ивановна
Мать ребёнка: Пронина Евгения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936