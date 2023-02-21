Глыбина (Смирнова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1907 ст.
Дочь: Серкова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Глыбин Михайло Антонович
Олехово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно