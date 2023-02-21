Глыбина (Смирнова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глыбина (Смирнова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1907 ст.

Дочь: Серкова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Глыбин Михайло Антонович

Олехово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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