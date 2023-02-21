Эрганова Екатерина Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрганова Екатерина Пантелеймоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1904 год - православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
16.07.1902 ст.

Дочь: Эрганова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Эрганов Иван Христофорович

Рождение ребёнка
30.03.1904 ст.

Дочь: Эрганова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Эрганов Иван Христофорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эрганов Иван Христофорович

Смерть
Неизвестно
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