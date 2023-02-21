Эрганова Екатерина Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1904 год - православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
16.07.1902 ст.
Дочь: Эрганова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Эрганов Иван Христофорович
Рождение ребёнка
30.03.1904 ст.
Дочь: Эрганова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Эрганов Иван Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно