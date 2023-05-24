Плешко Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешко Максим

Плешко Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
11.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
27.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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